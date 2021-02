Übertreibt es Niko Griesert (30) mit seinen Küssen? In den ersten Episoden der diesjährigen Bachelor-Staffel erwischt man den TV-Junggesellen immer wieder dabei, wie er den Rosenanwärterinnen kleine Küsschen auf die Hand, die Wange oder den Kopf drückt. Auch beim Gruppendate in der sechsten Folge kommt es zu einer solchen Situation. Während einer Bootstour im Bergwerk macht es sich Niko in der hintersten Sitzreihe mit Kandidatin Linda (26) bequem – und gibt ihr vor, oder, nun ja, hinter den anderen Frauen einen Kuss auf die Schläfe. Das sorgt nicht nur bei Fans der Show für Irritation. Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) findet Nikos Gebussel zumindest fragwürdig.

"Ich fand es jetzt nicht schlimm, aber ich fand es schon sehr prekär in der Situation mit den anderen Frauen", sagt der ehemalige Rosenkavalier in einem Instagram-Livestream. Viele Fans sollen ihm zuvor geschrieben haben, dass Niko Linda lediglich etwas ins Ohr geflüstert habe. In diesem Fall wären allerdings Untertitel eingeblendet worden, erklärt Andrej. Auch die TV-Bilder zeigen recht eindeutig, dass Niko der 26-Jährigen ein sanftes Küsschen gibt. Im Gespräch mit zugeschalteten Fans fragt Andrej dann: "Aber was ist da los? Macht man das?" Die sind sich einig: "Nein. Also es ist zu viel."

Auch Linda kehrte nach dem Date sichtlich unzufrieden ins Chalet zurück. An Nikos Annäherungen dürfte das allerdings nicht gelegen haben. Die Kandidatin wartet weiter auf ihr erstes Einzeldate mit dem Osnabrücker. Statt ihr kam erneut Konkurrentin Stephie Stark (25) in den Genuss trauter Zweisamkeit.

