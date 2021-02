Sie zeigt dem Netz-Hass die kalte Schulter! Heidi Montag (34) wurde 2006 mit dem MTV-Hit The Hills schlagartig bekannt. Doch der Ruhm zeigte schnell seine Kehrseite: Denn eine Welle der Ablehnung brach über die damals 19-Jährige herein und trieb sie sogar zu einer Reihe von Schönheits-OPs. Die Welt ist seitdem kein besserer Ort geworden, aber das TV-Sternchen lässt sich heute nicht mehr so leicht einschüchtern. Das zeigte Heidi jetzt mit einer eindrucksvollen Antwort auf fiese Bodyshaming-Kommentare.

Offenbar fanden einige Zuschauer, dass der MTV-Star in letzter Zeit zugenommen habe, denn die 34-Jährige setzte sich auf Twitter zur Wehr: "Wie ekelhaft, dass manche Leute sagen, dass ich abnehmen muss... Auf Wiedersehen!" Doch diesmal verfiel Heidi nicht wie vor 15 Jahren in Selbstzweifel, sondern ging mutig in die Offensive: In ihrer Instagram-Story präsentierte sie sich sexy beim Hanteltraining. In engen Leggings und schwarzem Sport-BH machte sie bei den Übungen eine ausgezeichnete Figur.

Zurzeit steht Heidi übrigens wieder vor der Kamera: Bereits 2019 produzierte MTV mit "The Hills: New Beginnings" mit dem Originalcast von 2006 eine Fortsetzung der Erfolgsserie. In diesem Jahr soll eine zweite Staffel hinzukommen.

Instagram / heidimontag Heidi Montag beim Training

Getty Images Heidi Montag auf der "The Hills"-Premierenfeier in Los Angeles im Juni 2019

Getty Images "The Hills: New Beginnings"-Premiere im Juni 2019

