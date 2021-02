Ehrliche Einschätzung eines Profis! In der großen Kennenlernshow von Let's Dance mussten die 14 prominenten Kandidaten am Freitag erstmals zeigen, was in ihnen steckt. Während der erste Gruppentanz, bei dem unter anderem Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33) dabei war, die Jury bereits überzeugte, gab es hingegen auch Performances, die noch ausbaufähig sind. Welche Teilnehmer in den kommenden Wochen noch etwas mehr Gas geben müssen, verriet Joachim Llambi (56) im Anschluss an die erste Sendung.

Der Juror war zu Gast in Frauke Ludowigs (57) Exclusiv Spezial und verriet im Interview, welche Kandidaten ihm aktuell noch Sorgen machen. In diesem Rahmen fiel unter anderem der Name Jan Hofer (69). "Das ist ein sehr sympathischer Kerl, ein echter Gentleman, aber er wird es schwer haben. Mickie Krause (50) und Kai Ebel (56) sind jetzt keine begnadeten Koryphäen im Tanzen... Ich denke, da liegt die Wahrheit schon etwas auf dem Tisch, dass es da nicht so einfach wird", lautete sein erstes Urteil.

Aber wer weiß, vielleicht entpuppen sich die Herren ja noch als talentierte Tänzer – immerhin war es die erste Show. Obwohl die Promis nur wenige Tage Zeit hatten, um die Choreografien zu erlernen, machte der eine oder andere schon jetzt eine ziemlich gute Figur auf dem Parkett. "Man sieht relativ schnell, wer hat ein Faible dafür und wer hat ein Gefühl für die Musik, wie zum Beispiel unser Fußballer Rúrik", erklärte Llambi im Gespräch mit Frauke. Außerdem glaube er, dass es Valentina Pahde (26), Nicolas Puschmann (29) und Simon Zachenhuber (22) weit schaffen könnten.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Jan Hofer und Christina Luft in der Kennenlern-Show von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kai Ebel und Kathrin Menzinger in der Kennenlern-Show von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde, Ilse DeLange and Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de