Bei Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) geht es Schlag auf Schlag! Im Juli 2020 outeten sich die beiden öffentlich als Liebespaar und schweben seitdem auf Wolke sieben. In den vergangenen Monaten sprachen die Turteltauben bereits immer wieder über Zukunftsthemen wie Hochzeit und Kinder. Jetzt erwarten der "Wilde Kerle"-Star und die Influencerin tatsächlich ihren ersten Nachwuchs und sind superhappy darüber. Manche Fans macht das Tempo der beiden aber nervös. Die Frage, die sie beschäftigt: Handeln Yeliz und Jimi nicht ein bisschen überstürzt?

"Scheint irgendwie aus der Mode zu sein, sich für so etwas Zeit zu lassen", kritisiert unter anderem ein User auf dem Promiflash-Account auf Instagram. Auch bei einem anderen Nutzer treffen Yeliz und Jimi mit ihrer fixen Familienplanung eher auf Unverständnis. "Wie lange sind sie zusammen? Sieben Monate? Ist wohl Instagram-Zeitalter". Doch dass das Paar auf eine langfristige Beziehung setzt, kommt nicht aus heiterem Himmel.

Vor einigen Monaten kündigte die 27-Jährige auf Instagram an, dass sie mit ihrem Partner schon einen konkreten Kinderwunsch verspüre. "Wir möchten nicht zu lange warten, also in den nächsten Jahren auf jeden Fall", teilte die Beauty damals ihren Followern mit. Dürften dann wohl auch bald die Hochzeitsglocken bei Yeliz und Jimi läuten? Im Gegensatz zu ihrer Familienplanung scheinen die beiden es damit nicht so eilig zu haben. "Heiraten kann man immer, also auch wenn man älter ist", stellte die einstige Der Bachelor-Kandidatin bereits klar.

Instagram / jimbonader Schwangerschaftsverkündung von Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

