Hat Psalm West (1) nicht eigentlich gerade erst das Licht der Welt erblickt? Der kleine Mann ist der zweite Sohn von Kim Kardashian (40) und ihrem Noch-Ehemann Kanye West (43). Er kam im Mai 2019 zur Welt und ist als Jüngster der Bande nicht nur der ganze Stolz seiner Geschwister North (7), Saint (5) und Chicago (3), sondern natürlich auch der seiner berühmten Mutter. Nun zeigt die Keeping up with the Kardashians-Beauty mit einem süßen Post, wie vernarrt sie in ihren Spross ist!

Auf einem neuen Instagram-Bild ist Psalm nicht wie sonst so häufig in den Armen seiner Mutter oder in einem Kindersitz zu sehen – stattdessen steht er ganz lässig in einem kuscheligen, braunen Frottee-Anzug herum und schaut dabei ganz nachdenklich in die Kamera. "So ein süßer Junge", schwärmt Kim zu dem Foto und erklärt ihrer Community: "Auf dem Bild kann man es zwar nicht erkennen, aber er hat so ein ansteckendes Lächeln!"

Ob lächelnd oder nicht, Psalm bringt die Herzen von Kims Followern so oder so zum Schmelzen! "Was für ein wunderschöner kleiner Junge", schwärmt ein Fan beispielsweise – ein anderer findet Kims Sohn allerdings gar nicht mehr ganz so klein und ist darüber ganz verblüfft: "Er ist so groß geworden!"

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Sohn Psalm West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Juli 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de