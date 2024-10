Kim Kardashian feiert 44. Geburtstag in silbernem Bikini

Am vergangenen Wochenende feierte Kim Kardashian (44) ihren 44. Geburtstag im sonnigen Malibu. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich die Reality-TV-Persönlichkeit am Samstag – einen Tag vor ihrem eigentlichen Geburtstag – mit ihrer Familie am Strand. In einem auffälligen silbernen Bikini, kombiniert mit einem durchsichtigen bodenlangen Sarong, präsentierte die Unternehmerin, die jetzt außerdem als Schauspielerin durchstartet, ihre berühmten Kurven.

Auch Kims jüngste Kinder Chicago (6) und Psalm (5), die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47) hat, waren in der luxuriösen Strandvilla mit dabei. Neben Spaß stand aber auch Arbeit auf dem Programm: Die Kardashian-Jenner-Familie wurde von einem Kamerateam begleitet, offenbar um neue Szenen für ihre beliebte Hulu-Serie The Kardashians zu drehen. Während der Drehpausen kümmerte sich Kim liebevoll um ihre Familie. Ihre Schwester Khloé (40) präsentierte sich in einem eleganten schwarzen Badeanzug mit passendem Seidenmantel, während sie ein wachsames Auge auf ihre Tochter True (6) hatte. Model Kendall Jenner (28) trug ein elegantes schwarzes Kleid über ihrem Bikini und präsentierte ihr neues blondes Haar.

Die Kardashian-Schwestern und ihre Mutter Kris Jenner (68) sind bekannt für ihre geschickte Balance zwischen öffentlichem Glamour und privaten Momenten. Kris zum Beispiel genoss die Meeresbrise mit ihrem Partner Corey Gamble (43) in einem glamourösen schwarz-weißen Outfit mit perfekt gestylter Frisur. Kourtney Kardashian (45) hielt sich dagegen in einem lässigen Look etwas im Hintergrund. Nicht anwesend waren Kims ältere Kinder North (11) und Saint (8), ebenso wie ihre jüngeren Geschwister Kylie Jenner (27) und Robert Kardashian (37).

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian im Urlaub

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

