Queen Elizabeth II. (94) trägt Prinz Philip (99) nicht nur in, sondern auch an ihrem Herzen. Seit einigen Tagen macht sich die Royal-Welt große Sorgen um den Prinzgemahl. Der 99-Jährige liegt weiterhin mit einer Infektion im Krankenhaus. Insbesondere macht die schwierige Situation um seine Gesundheit seiner Frau zu schaffen. Die Monarchin bekommt zwar viel Rückhalt von ihrer Familie. Dennoch will sie offenbar versuchen, ihren Mann trotz allem ganz nah bei sich zu haben: Die Queen trägt wieder die Diamanten-Brosche, die sie auch einst zu ihrer Verlobung mit Philip trug!

Während einer Videokonferenz trug das britische Oberhaupt ein lachsfarbenes Kleid, eine Perlenkette und die besagte Brosche, die sie höchstwahrscheinlich im Hinblick auf die aktuellen Umstände auswählte. Daily Mail zufolge trug sie das funkelnde, diamantenbesetzte Schmuckstück bereits im Jahr 1947, als sie und ihr Mann ein Fotoshooting anlässlich ihrer Verlobung hatten. Die schöne Brosche soll die royale Lady zu ihrem 21. Geburtstag geschenkt bekommen haben und präsentierte sie der Welt nur wenige Wochen später im Rahmen ihrer Verlobungsbekanntgabe.

Prinz Philip befindet sich inzwischen seit zwölf Tagen im King Edward VII Hospital in London. Der Buckingham-Palast veröffentlichte währenddessen eine Pressemitteilung, dass Hoffnung besteht, dass der Prinzgemahl wieder vollständig genesen könnte. "Er fühlt sich wohl und spricht auf die Behandlung an", hieß es in dem Statement.

Getty Images Die Brosche der Queen, die auch einst anlässlich ihrer Verlobung im Jahr 1947 trug

Getty Images Prinz Philip und die Queen bei der offiziellen Ankündigung ihrer Verlobung

Getty Images Queen Elizabeth im Juli 2012

