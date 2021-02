Im vergangenen Herbst verkündete Brenda Patea (27) eine süße Neuigkeit: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet ein Kind von Ex-Freund Alexander Zverev (23). Seitdem hält die Beauty ihre Fans mit Schwangerschafts-Updates auf dem Laufenden. Doch allzu lang wird sie ihre Community damit nicht mehr beglücken können: Brenda ist jetzt nämlich in der 38. Schwangerschaftswoche angekommen – und schon ziemlich rund!

Auf ihren kleinen Schatz muss die 27-Jährige ganz offensichtlich nicht mehr lange warten. Via Instagram teilte die ehemalige GNTM-Kandidatin nun ein Bild von sich, auf dem sie ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. In einem engen Kleid strahlt die werdende Mutter bis über beide Ohren – und dass die Geburt nicht mehr ganz so fern ist, verriet sie in der Kommentarspalte. "Hallo, Schwangerschaftswoche 38", kommentierte sie ihren Schnappschuss.

Doch bekommt Brenda eigentlich ein Mädchen oder einen Jungen? Das hatte die Influencerin erst vor wenigen Tagen – gut versteckt – in einem Insta-Posting bekannt gegeben. "Ich habe von dir geträumt, ganz häufig, lange bevor ich dein Herzchen zum ersten Mal habe pochen sehen. Nächtelang lag ich wach und stellte mir vor, wie du wohl aussehen, klingen und lachen magst. [...] Meine wunderbare Tochter, ich kann es kaum erwarten, dich endlich in meinen Armen zu halten", hatte sie im Netz festgehalten.

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Ex-GNTM-Girl

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Influencerin

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

