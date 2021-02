Die deutschen Influencerinnen hat das Babyfieber erwischt! In den vergangenen Monaten durfte sich die Netzwelt über zahlreiche Schwangerschaftsverkündungen freuen – denn immer mehr weibliche Content Creator erwarten ein Kind. Erst zuletzt sorgte Yeliz Koc (27) mit ihrer Schwangerschaft für Schlagzeilen. Ob jetzt bald die nächsten Nachwuchsnews folgen? YouTuberin Lisha erklärte jetzt nämlich, dass sie auch ganz fix schwanger werden will!

Ist das ein fieser Diss oder bloß ein kleiner, harmloser Scherz? Via Instagram teilte die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin am Freitag einen kurzen Text, in dem sie sich über die zahlreichen Schwangerschaften amüsierte: "So... Alle sind schwanger. Ich muss jetzt auch schnell... Sonst bin ich nicht im Hype!" Die Berlinerin erklärte weiter, zwar keine Kinder zu wollen, aber darum gehe es ja nicht mehr: "Ich will einfach auch mit dem Trend gehen!", scherzte Lisha und sinnierte dann, das Ganze könne ihr ja Presse bringen.

Tatsächlich häufen sich in den Reihen der Influencer aktuell die werdenden Mamas: Lishas Sommerhaus-Kollegen Evanthia Benetatou (28) und ihr Chris erwarten ein Baby, ebenso Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (30). Zudem freuen sich die YouTuber Nader (24) und Louisa Jindaoui auf ihren ersten Knirps. Vanessa Tamkan (23) und ihr Mann Roman begrüßten erst kürzlich ihr Söhnchen Carlo.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lisha und Lou, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de