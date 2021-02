Da haben sich zwei gefunden! Am vergangenen Freitag wurden in der großen Kennenlern-Show von Let's Dance den Promis ihre Tanzpartner zugeteilt. Vor allem Ex-Monrose-MItglied Senna Gammour (41) war über ihren Partner mehr als erfreut: Sie tanzt nämlich von nun an mit Robert Beitsch (29). Und auch nach der Sendung war die Freude noch groß: Im Netz schwärmte Senna in den höchsten Tönen von Robert!

Auf Instagram meldete sich das neu erstellte "Let's Dance"-Tanzpaar bei seinen Fans zu Wort. "Das ist so krass. Beste Partner-Wahl!", hielten die beiden fast gleichzeitig sagend in einer Insta-Story fest. Vor allem die 41-Jährige ist mit ihrem Partner mehr als zufrieden. "Ich liebe alle Profi-Tänzer. Die Profi-Tänzer sind alle geil – vor allem er ist geil", sprach sie Robert direkt an. Und auch der Choreograf ist äußerst zufrieden: "Also ich hab das goldene Ticket gewonnen."

Auch wenn die Kennenlern-Show für Senna zum Schluss so erfolgreich war, einen kleinen bitteren Beigeschmack hatte sie dennoch. Sie glaubt nämlich, dass Juror Joachim Llambi (56) sie auf dem Kicker hat. "Was mir wehgetan hat, ist, dass mir Herr Llambi das Gefühl gegeben hat, dass er gar kein Bock auf mich hat", erzählte sie. Dennoch wolle sie sich davon nicht unterkriegen lassen und alles geben.

Anzeige

Getty Images Senna Gammour, Entertainerin

Anzeige

Getty Images Robert Beitsch und Senna Gammour, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi in der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de