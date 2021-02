Wer muss in dieser Woche aus dem Camp von The Biggest Loser abreisen? Wieder gaben die meisten Kandidaten der beliebten TV-Show alles, um an Übergewicht zu verlieren. In einer Challenge am Strand ging es für die Zweierteams in den direkten Wettkampf und die konnten sich so Gewichtsboni für die Waage sichern. Nun ist der Moment der Wahrheit gekommen: Wer hat am wenigsten abgenommen und muss nach Hause fliegen?

Dieses Mal zählt nicht die Gewichtsabnahme der vergangenen Woche, sondern die gesamte Kiloanzahl seit Beginn der Dreharbeiten. Nach dem Wiegen stehen zwei Paare unter der gelben Linie: Pati und Baksi sowie Melissa und Jessica. Wer seine Koffer packen muss, liegt damit in der Hand der anderen Kandidaten – und da zeichnet sich schnell ab: Sie möchten, dass die ersten beiden nicht weiterkommen. "Es tut uns leid, Baksi und Pati. Es war sehr, sehr harmonisch hier und auch wenn es nicht vorprogrammiert ist, dass es das nicht ist, wollen wir das noch so ein bisschen fortsetzen", erklärt Sonja ihre Wahl.

Damit spielt die 46-Jährige vermutlich auf den vorangegangenen Streit zwischen den ausgeschiedenen Teilnehmerinnen an. Dass Pati die Rosenheimerin nicht leiden kann, wurde schon im Vorfeld mehr als deutlich. Als die beiden dann auch noch in ein Team gesteckt wurden, war es für die 33-Jährige vorbei. Sie boykottierte sogar die Challenge, um Baksis Weiterkommen zu verhindern. "Jeder Einzelne hat es verdient – sie nicht", erklärte sie ihr Verhalten.

SAT.1 Pati bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Melanie Frenzel Sonja, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

SAT.1 Baksi bei "Lucky Loser"

