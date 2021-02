Scott Disick (37) und Kourtney Kardashian (41) sind bereits seit 2015 getrennt. Zwar bleiben sie durch ihre drei gemeinsamen Kinder einander verbunden, doch in Sachen Partnerschaft geht jeder seiner Wege. So wurde Scott erst kürzlich turtelnd mit der Schauspielerin Amelia Gray Hamlin (19) gesichtet. Umso überraschender ist es, dass er im Teaser der neuen Staffel von Keeping up with the Kardashians von einer Hochzeit mit Kourtney spricht.

Bald startet die zwanzigste und somit letzte Staffel der Reality-TV-Serie "Keeping Up With The Kardashians". Schon jetzt wurde dazu ein offizieller Teaser veröffentlicht, um den Fans einen ersten Vorgeschmack zu geben. Darin sorgt eine bestimmte Szene besonders für Aufsehen. In einem intensiven Gespräch mit Kourtney verkündet Scott: "Ich würde dich auf der Stelle heiraten." Näheres zu der Situation wird dem Publikum bislang vorenthalten, aber fest steht, dass es wohl doch nicht dazu kommen sollte.

Die Fans des Ex-Paares wird das jedenfalls aufhorchen lassen. Immerhin wünschen sich diese sehnlichst eine Liebes-Reunion. Gemeinsame Unternehmungen und Selfies der beiden lassen die Hoffnung darauf immer wieder aufflammen.

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick im September 2008

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2013

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Werdet ihr die finale Staffel von "Keeping up with the Kardashians" gucken? Ja, ich freu mich schon total! Ich glaube eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de