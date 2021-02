Romina Palm (21) kämpft aktuell jede Woche bei Germany's next Topmodel darum, von Heidi Klum (47) ein neues Foto für ihre Modelmappe zu ergattern. Doch die 21-Jährige ist keine Unbekannte: Einige dürften sie bereits durch ihre Beziehung zu Stefano Zarrella kennen. Auch auf Instagram begeisterte das Model schon vor seiner Teilnahme an dem Erfolgsformat fast 200.000 Abonnenten. Jetzt verrät die Influencerin, dass sie in ihrer Freizeit einer außergewöhnlichen Leidenschaft nachgeht: Sie sammelt Steine!

"Ich sammle tatsächlich Steine von schönen Orten, schönen Erinnerungen – und die habe ich dann alle zu Hause rumliegen", verrät die Influencern nun im Gespräch mit ProSieben. Inzwischen habe sie bereits über 20 Stück als Souvenirs gesammelt. Doch dabei handele es sich nicht einfach um irgendwelche Felsbrocken: "Die haben aber meistens alle mit meinem Freund zu tun: Wie wir zusammen kamen, wie wir uns das erste Mal gesagt haben, dass wir uns lieben." Der Stein, der die Beauty beispielsweise an das Kennenlernen ihres Liebsten erinnere, liege im Badezimmer des Paars.

Dass die zwei Turteltauben schwer ineinander verliebt sind, dürfte für die Fans der Kandidatin inzwischen allerdings kein Geheimnis mehr sein. Nicht nur bei GNTM schwärmten die beiden voneinander: Kürzlich verriet die Kölnerin im Netz, dass sich das Paar sogar vorstellen könne, in den nächsten ein bis zwei Jahren schwanger zu werden!

