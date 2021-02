Egal, ob raspelkurz geschoren oder lässig lang – Brad Pitt (57) hat während seiner Karriere schon so einige Frisuren ausprobiert: Der Hollywood-Star setzt mit seinen auffälligen Stylings schon seit vielen Jahren Trends. Dabei spielt der "Mr. & Mrs. Smith"-Darsteller nicht nur mit verschiedenen Schnitten, er hatte seine Haarpracht unter anderem auch bereits hell blondiert getragen. Jetzt überraschte der Schauspieler seine Fans wieder mit einem neuen Look: Brad rockte ein besonders lässiges Haar-Styling – inklusive winzigem Pferdeschwanz!

Wie neue Paparazzifotos zeigen, beladen Brad und ein paar seiner Angestellten einen Truck in Beverly Hills – und dabei wollte der "Once Upon a Time in Hollywood"-Star offenbar sichergehen, dass ihm seine Haare nicht in den Weg kommen. Der Schauspieler trägt nämlich eine coole und vor allem praktische Frisur: Seine langen Haare hat er nach hinten gekämmt und zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden.

Auch Brads lässiges Outfit kann sich sehen lassen: Der Ex-Mann von Angelina Jolie (45) zeigte sie in einer cremefarbenen Jacke, einem schwarzen Pullover und einer weit geschnittenen zerrissenen Jeans. Dazu kombinierte der 57-Jährige coole weiße Sneaker und eine braune Tasche.

Anzeige

MEGA Brad Pitt im Februar 2021 in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Brad Pitt im Februar 2021 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der "Ad Astra"-Premiere in L.A. im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de