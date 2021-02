Prinz Harry (36) zeigt sein Können als Rapper! Seitdem der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und seine Ehefrau Meghan (39) ihren royalen Verpflichtungen den Rücken kehrten, wohnen sie in Los Angeles. Dort traf ihn nun Kult-Moderator James Corden (42) zu einem besonderen Interview: Sie machten eine Sightseeingtour durch L.A. Dabei plauderte der Enkel der Queen (94) nicht nur aus dem Nähkästchen: Harry überraschte die Zuschauer mit einer coolen Rap-Einlage!

In dem YouTube-Video tuckern Harry und James mit Tee und Gebäck in einem Bus durch Kalifornien. Während der Fahrt zählt der Komiker allerlei Promis auf, an deren Anwesen sie vorbeifahren. Dann macht der Bus plötzlich Halt: Sie stoppen vor dem Haus, in dem Will Smith (52) als Prinz von Bel-Air in der gleichnamigen Kult-Sitcom wohnte. Das muss natürlich besichtigt werden – und veranlasst Harry prompt dazu, gekonnt den Titelsong der Serie nachzurappen!

Während Harry den Stopp nutzt, um in der einstigen "Prinz von Bel-Air"-Villa ein Pinkelpäuschen einzulegen, greift James zum Hörer. Er versucht Meghan zu überreden, das coole Anwesen mit Harry zu beziehen, was sie lachend ablehnt. Das veranlasst den Drehbuchautor dazu, mit dem 36-Jährigen über seine Gattin zu plaudern. Wann wusste Harry, dass die einstige Suits-Darstellerin die Richtige ist? "Schon beim zweiten Date dachte ich: Das ist etwas Besonderes. Wir haben uns so wohl miteinander gefühlt", schwärmte der Vater.

Getty Images James Corden bei den 2016 Tony Awards

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

WPA Pool / Auswahl / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London 2018

