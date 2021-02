Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) sind kurz nach den neuesten Entwicklungen wieder vor die Kamera getreten. In den vergangenen Tagen war schon wieder ordentlich was los im britischen Königshaus: Das Paar verkündete nicht nur total überraschend Meghans zweite Schwangerschaft – kurz danach wurde auch der Rückzug von seinen royalen Pflichten endgültig besiegelt. Nach dem ganzen Trubel ist nun ein neues Promo-Video der beiden veröffentlicht worden.

In einem kurzen Clip sprechen die Wahlamerikaner über ihren Podcast "Archewell Audio", der bei Spotify zu hören sein wird. Sie geben dabei auch Informationen zu den Hintergründen des Projekts: So möchten die beiden gerne Menschen öffentlich zu Wort kommen lassen, die diese Möglichkeit ansonsten nicht hätten. "Und vor allem ist es der Versuch, eine Community zu schaffen, in der man sich austauschen kann, die andere dazu ermutigt, ihre eigenen Schwächen in diesem sicheren Raum zu teilen", schildert Harry.

Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht klar. Es lässt sich auch nicht erkennen, ob Meghan zu der Zeit bereits ein Babybäuchlein hat. Das Paar sitzt nebeneinander auf dem Sofa und die Mutter des kleinen Archie Harrison (1) trägt ein weites Kleid, unter dem sie eventuelle Rundungen gut verstecken kann. Das hellblaue Dress mit Obst-Print ist aus dem Hause Oscar de la Renta und kostet umgerechnet knapp 3.000 Euro.

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2019

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019 in London

