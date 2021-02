Eskaliert es in der neuen Folge von The Biggest Loser? Zwischen Pati und Baksi flogen während ihrer Zeit im TV-Abnehm-Camp ordentlich die Fetzen. Nun haben beide Frauen nach ihrem Rauswurf eine zweite Chance erhalten und sind wieder zurück auf der Insel Naxos. Doch da wartet auf die beiden eine böse Überraschung: Da die Kandidaten aktuell im Paarmodus sind, werden die Streithähne in ein Team gepackt. Wird Pati deswegen die Challenge sabotieren?

Auf Patis Gesicht ist abzulesen, was sie von der Partnerwahl hält. "Bin ich raus. Ich werde nicht alles geben, sage ich dir direkt", macht sie Baksi wütend klar. Sie wolle auf keinen Fall mit ihr zusammenarbeiten – und würde dafür sogar ihren eigenen Exit riskieren. "Ich gebe auf jeden Fall nicht alles, damit wir rausfliegen. Ist mir scheißegal", wütet die 33-Jährige. Baksi hingegen bleibt ruhig, gibt aber später zu: "Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt."

Dass es zwischen den Teilnehmerinnen immer noch ziemlich kriselt, ist Camp-Chefin Christine Theiss (41) nicht bewusst. Sie wisse zwar, dass es zwischen den beiden geknallt hat, ihr letzter Stand sei aber: "Bevor Baksi damals das Camp verlassen hat, haben sich die beiden miteinander ausgesprochen und gesagt: 'Es ist erledigt'. Also gehe ich davon aus – das sind zwei erwachsene Frauen – dass das Ding damit erledigt ist."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

