Daniela Katzenberger (34) hat mit ihrer Kinderplanung abgeschlossen! Im Sommer 2015 kam die Tochter der Reality-TV-Bekanntheit und ihres Mannes Lucas Cordalis (53) zur Welt. Seitdem warten ihre Fans sehnlichst auf erneute Baby-News – und nicht nur die. Die Katze sprach nun ganz offen darüber, wie Lucas und sie es in den vergangenen Jahren vergebens versucht haben, erneut ein Baby zu bekommen. Mittlerweile hat Dani sich sogar damit abgefunden, nie mehr schwanger zu werden.

"Bei Sophia hat es vier Monate gedauert und beim zweiten Kind waren wir schon drei Jahre dran und es hat nicht geklappt. Irgendwie glaube ich, es sollte nicht so sein", gab die Kultblondine in einem Livestream auf Instagram preis. In den ersten drei Jahren nach Sophias Geburt hätten Lucas und sie sich wegen ihres Kinderwunsches sehr viel Stress gemacht. "Sex nach Eisprung-App, das war auch voll der Romantik-Killer und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr", erklärte Dani.

Mittlerweile sei nicht nur der Altersunterschied zwischen der mittlerweile Fünfjährigen und ihrem Geschwisterchen zu groß – auch Lucas' Alter, der in diesem Jahr 54 wird, ist ein Grund dafür, warum Daniela es nicht weiter probieren möchte. "Jetzt ist er noch fit, aber denk mal noch 20 Jahre weiter [...]. Ich will ja, dass das Kind noch lange etwas von seinem Papa hat", gab die 34-Jährige zu verstehen.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis an Ostern 2020

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger bei ihrer Buchpremiere im Jahr 2017

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de