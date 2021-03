Jennifer Frankhauser (28) ist in tiefer Trauer. Die Influencerin ist für ihre Tierliebe bekannt. Seit ihrer Jugend ist die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin begeisterte Pferdeliebhaberin, aber auch alle anderen Tiere haben einen Platz in ihrem Herzen: Die ehemalige Dschungelkönigin ist auch fürsorgliche Hunde-Mami. Nun ist ihre geliebte Hündin Priscilla ihrem Krebsleiden erlegen – für Jenny ist diese furchtbare Nachricht nur schwer zu verkraften!

Auf Instagram verlieh die 28-Jährige ihrem Schmerz in einem Q&A Ausdruck. Jenny verriet, dass es ihr zwar nicht besonders gut gehe, sie aber versuche, sich abzulenken. "Ich muss mich zusammenreißen und auf andere Gedanken kommen, bevor ich in ein Loch falle", gestand sie. Der Tod ihrer Hündin habe ein schlimmes Gefühl der Trostlosigkeit hervorgerufen. "Man darf sich auch mal so fühlen, aber dann muss man mit aller Kraft wieder aufstehen und weitermachen", sprach Daniela Katzenbergers (34) Halbschwester sich selbst Mut zu.

Auch Familienoberhaupt Iris Klein (53) zeigte sich auf Instagram tief betroffen. "Wir werden dich nicht vergessen, Priscilla", beteuerte die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin. Außerdem erklärte die zweifache Mutter: "Jeder, der Jenny kennt, weiß, was Priscilla für sie war und wie sehr sie sie geliebt hat."

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Tierliebhaberin

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Jennifer Frankhauser im August 2019

