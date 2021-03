Jessie J (32) hat wohl nicht lange gebraucht, um über Channing Tatum (40) hinwegzukommen! Die Sängerin und der Schauspieler haben sich nach ihrer On-Off-Liebelei im Oktober vergangenen Jahres endgültig getrennt. Zunächst sah es so aus, als würde die Britin dem "Magic Mike"-Darsteller ein paar Tränchen nachweinen. Doch falsch gedacht: Nur vier Monate nach dem Beziehungsende hat Jessie schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite.

Via Instagram teilte die Musikerin jetzt eine ganze Fotoreihe von sich und dem Tänzer Max Pham Nguyen – und auf denen wirken die zwei sehr vertraut. Mal kuschelt sie sich bei einem sonnigen Picknick an den Hottie, mal strahlen beide für ein gemeinsames Selfie in die Kamera. Und als würden die Bilder nicht schon mehr sagen als tausend Worte, schrieb Jessie dazu noch einen langen Text, an dessen Ende sie betonte: "Er ist nicht mein Kumpel." Indirekt bestätigt sie damit wohl, dass Max ihr neuer Freund ist.

Ihre Fans scheinen sich riesig für die 32-Jährige zu freuen. Unter dem Beitrag sammeln sich schon nach einer Stunde zahlreiche Glückwünsche und liebe Kommentare. Was wohl ihr Ex Channing zu Jessies neuer Liebe sagt? Er ist zwar offiziell Single, sorgte zuletzt aber auch schon wieder für Flirt-Gerüchte: Angeblich bandelte der "Step Up"-Star im Januar mit Zoe Kravitz (32) an.

Anzeige

Getty Images Jessie J und Channing Tatum

Anzeige

Instagram / max__pham Max Pham Nguyen, Tänzer

Anzeige

Instagram / jessiej Max Pham Nguyen und Jessie J

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de