Jetzt meldet Jasmin Herren (42) sich auch persönlich bei ihren Fans zu Wort! Am Dienstag gab die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin überraschend bekannt, dass ihre Ehe zu Willi Herren (45) gescheitert ist. Dieses Mal soll die Trennung endgültig sein – Jasmin schließt ein Comeback zu dem Ballermann-Star aus. Nun äußert sie sich auch erstmals in einem Video zum Liebes-Aus und gibt sich kämpferisch.

"Hallo ihr Süßen, da bin ich. Wie ihr wisst, geht es mir im Moment nicht so gut", meldet Jasmin sich am Mittwochabend in ihrer Instagram-Story zurück. Trotzdem wollte sie es sich nicht nehmen lassen, sich für die vielen Nachrichten ihrer Fans zu bedanken, die sie erhalten habe. "Die geben mir auf jeden Fall viel Kraft", kann sie sich zumindest zu einem kleinen Lächeln aufraffen.

Die 42-Jährige wolle ihren Kopf nach der Trennung nicht hängen lassen und sich deshalb wieder in die Arbeit stürzen und sich "auf die Kette kriegen". "Ich bin eine Kämpferin, das habt ihr mir auch geschrieben", betont sie abschließend.

Jasmin und Willi Herren, Promipaar

Jasmin Herren, TV-Gesicht

Jasmin und Willi Herren

