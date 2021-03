Aktuell dürfen sich die Köln 50667-Fans über eine Neuheit nach der nächsten freuen! Zuletzt gab es schon jede Menge frischen Wind in der beliebten Vorabend-Serie: So bekommen die Zuschauer diese Woche ganz neu Reality-TV-Star Anastasiya Avilova (32) in der RTL2-Soap zu sehen. Und damit nicht genug: Auch Prince Charming-Hottie Daniel Meurer (32) hat eine Rolle in dem Format ergattert. Doch es geht noch weiter: Eine der "Köln 50667"-Wohnungen wurde komplett renoviert und sieht jetzt völlig anders aus!

Die WG, in der Zuschauerliebling Kevin (Danny Liedtke, 30) derzeit gemeinsam mit Leonie (Sophie Imelmann, 24) und Patrick (Andree Katic, 36) wohnt, wurde renoviert. Für viele Fans sicherlich etwas ganz Besonderes, denn: Das ist das erste Mal, dass eine der vier "Köln 50667"-Wohngemeinschaften umgemodelt wurde. Das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen, wie auch auf diesen RTL2-Fotos deutlich wird: Kevins neue Bude sieht jetzt viel frischer und moderner aus und verfügt über etliche stylishe Spielereien.

Kevin-Darsteller Danny ist total begeistert: "Der neue Look tut der Wohnung auf jeden Fall gut und bringt frischen Wind rein", schwärmt er gegenüber Bild. Das sieht seine Mitbewohnerin Sophia alias Leonie ganz genauso: "Das ist eine tolle und spannende Veränderung. Durch die ganzen bunten Farben bekommt man direkt gute Laune!", freut sich die Beauty. Wie gefällt euch der neue Look der WG? Stimmt ab!

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

RTL2 , "Köln 50667" Die neue "Köln 50667"-WG

