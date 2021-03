Seit wenigen Stunden steht fest: Alexander Klaws (37) wird in diesem Jahr nicht als DSDS-Moderator zurückkehren. Der einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner hatte 2020 zum ersten Mal durch die Liveshows geführt. Damit hatte er Oliver Geissen (51) nach einigen Jahren abgelöst. In den kommenden Sendungen wird aber wieder sein Vorgänger die Moderation übernehmen. Bei vielen Promiflash-Lesern kommt dieser Wechsel allerdings überhaupt nicht gut an.

Bei einer Promiflash-Umfrage haben 64,6 Prozent [Stand: 4. März; 21 Uhr] der Fans angegeben, dass sie Alex' DSDS-Aus total schade finden. 1.242 von insgesamt 1.922 Lesern sind also der Meinung, dass der Sänger seine Sache in der vergangenen Staffel richtig gut gemacht hat. Immerhin 680 Leser, also 35,4 Prozent, freuen sich aber auf Olis Rückkehr. "Ich mag Alexander Klaws wirklich sehr, aber Oliver Geissen ist der bessere Moderator", meinte zum Beispiel ein User unter einem Promiflash-Beitrag.

Auch Alexander selbst meldete sich bereits zu seinem plötzlichen Moderationsende zu Wort und erklärte, dass der Rücktritt offenbar seine eigene Entscheidung gewesen sei: "In diesem Jahr möchte ich mich voll und ganz auf die Musik und meine Familie konzentrieren."

Alexander Klaws, Sänger

Oliver Geissen im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Sänger Alexander Klaws

