Kann das Eis zwischen Vanessa Martinez und Dario Carlucci doch noch gebrochen werden? Dass der Münchener nicht sonderlich viel von der Are You The One?-Nachzüglerin hält, machte er bereits im Promiflash-Interview deutlich. Der Grund: Vanessa hatte ihn wegen seines Alters in der Matching Night "Daddy" genannt. Dass die beiden sich doch noch annähern, scheint unwahrscheinlich. Denn auch die Hamburgerin fand nun deutliche Worte für ihren "Are You The One?"-Kollegen.

Promiflash hakte bei der gebürtigen Spanierin nach: Kann sie sich vorstellen, dass Dario trotz ihrer Startschwierigkeiten ein geeigneter Partner für sie sein könnte? Wohl kaum! "Ich habe von Anfang an gemerkt, dass Dario ein falscher 50er ist", stellte sie sofort klar. Vanessa kann sich auch denken, warum der 33-Jährige nicht gut auf sie zu sprechen ist: "Sein Problem mit mir war lediglich A, dass ich kein Interesse an ihm hatte – und B, dass ich mehr Aufmerksamkeit als er bekommen habe."

Dario habe während der Dreharbeiten nicht nur über sie, sondern auch über andere Kandidaten gelästert. Deshalb war ihr Fazit zu dem Male-Model im Promiflash-Interview auch niederschmetternd: "Zwischen Dario und mir könnte es niemals funken. Ich stehe halt auf richtige Männer und nicht auf 'Mimimis'."

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

TVNow Vanessa Martinez bei "Are You The One?"

Instagram / dariocarlucci Dario Carlucci, Model

TVNOW Vanessa Martinez, Kandidatin bei "Are You The One?" 2021

