Was denkt Pati rückblickend über ihre The Biggest Loser-Teilnahme? Die 33-Jährige schied in der vergangenen Folge aus dem Abnehm-Format aus. Allerdings provozierte sie ihren Exit im Vorfeld. Weil sie mit Baksi in ein Team gesteckt worden war, boykottierte sie die Challenge – sie wollte lieber rausfliegen, als dass ihre Partnerin eine Runde weiterkommt. Die Trainer und viele andere Teilnehmer hielten nichts von diesem Verhalten. Und was sagt sie selbst heute dazu?

"Ich bereue es nicht. Da jeder Einzelne von den anderen es verdient hat, weiterzukommen. Lieber gehe ich mit Baksi nach Hause, als jemandem den Platz wegzunehmen", stellte Pati im Gespräch mit Promiflash klar. Sie habe während ihrer Zeit in dem TV-Camp gelernt, sich selbst treu zu bleiben und stehe daher voll und ganz hinter ihrer Entscheidung. "Ich bin ein sehr harmonischer Mensch. Ich lege sehr viel Wert auf Respekt, Menschlichkeit und Loyalität. Ich mag kein Geläster, Falschheit und Lügen", bemerkte die gelernte Friseurin.

Wäre sie nicht mit Baksi in einem Team gewesen, hätte sie auf jeden Fall ums Weiterkommen gekämpft. Dass Pati eine große Abneigung gegen die Rosenheimerin hegt, wurde in der Show immer wieder deutlich. "Jeder Einzelne hat es verdient – sie nicht", verkündete sie in der vergangenen Episode, während sie bei dem sportlichen Turnier, das sie mit Baksi bestritt, absichtlich verlor.

SAT.1 Baksi, Christine Theiss und Pati bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Melanie Frenzel Pati Cirillo, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

SAT.1 Pati, Christine Theiss und Baksi bei "The Biggest Loser"

