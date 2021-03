Catherine Zeta-Jones (51) trauert um ihre Cousine Gemma! Erst im Herbst hatte sie mit rührenden Worten ihres verstorbenen Schwiegervaters Kirk Douglas (✝103) gedacht. Jetzt ließ sie Fans erneut an einem persönlichen Verlust teilhaben und veröffentlichte einen emotionalen Gedenkpost, in dem sie an ihre früh verstorbene Verwandte erinnerte – denn Gem, wie Catherine ihre Cousine liebevoll nennt, starb am 13. Februar im Alter von nur 37 Jahren.

An ihre Follower wandte sich die Schauspielerin auf Instagram. Sie teilte dort ein Bild ihrer Cousine mitsamt ihren Lebensdaten. "Sie war ihren fünf Kindern eine außergewöhnliche Mutter. Morgen wird sie ihre letzte Ruhe finden", schrieb sie unter das Bild. Die 51-Jährige rief zudem ihre Fans dazu auf, es ihr und ihrer Familie gleichzutun und eine Kerze für Gemma anzuzünden. Zu den Todesumständen äußerte sie sich hingegen nicht.

Die Resonanz auf den Beitrag war überwältigend: Neben vielen Emojis wie gebrochenen Herzen und betenden Händen bekundeten zahlreiche Follower ihr Beileid. "Mein Herz ist bei dir und deiner Familie", schrieb ein User.

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas in Culver City, Juni 2009

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones' Cousine Gemma

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

