In der vergangenen Nacht der Rosen ging es ziemlich heiß her! Nachdem Der Bachelor bereits Mimi, Michèle, Stephie (25) und Hannah (28) geküsst hat, durfte sich auch Linda (26) über einen Schmatzer von Niko Griesert (30) freuen. In der Nacht der Rosen entschied sich der Rosenkavalier spontan dazu, die Jurastudentin gefühlvoll zu küssen. Im Promiflash-Interview gestand Linda nun, dass sie sich einen anderen Moment für den Kuss gewünscht hätte.

"Ich war tatsächlich überrascht über den Kuss. An sich war er leidenschaftlich und auch der spontane Moment ganz schön, trotzdem hätte ich mir einen intimeren Moment für den ersten Kuss gewünscht", verriet die 26-Jährige gegenüber Promiflash. Auch Bachelor Niko zweifelte im Nachhinein daran, ob die Situation wirklich die richtige war. "Für mich hat es sich im Moment so angefühlt. Aber im Gesamtbild auf den ganzen Abend betrachtet – weiß nicht, ob es da so reingepasst hat", reflektierte er die Entscheidung.

Der TV-Junggeselle bereute bereits seinen ersten Kuss mit Denise Hersing (25) und erklärte ihr: "Du bist eine tolle Frau, es war ein schönes Date – aber ich fand es in dem Moment einfach zu viel." Ob nun auch Linda das Feld räumen muss, nachdem Denise nach dem Kuss-Fail die Sendung verlassen musste, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Linda-Caroline Nobat bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNow Denise Hersing und Niko Griesert in der dritten Bachelor-Folge 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de