Hält Kanye West (43) noch an seiner Ehe fest? Seit einigen Wochen ist es offiziell: Der US-Rapper und seine Frau Kim Kardashian (40) haben sich getrennt. Die Influencerin hat die Scheidungspapiere bereits eingereicht und als Grund für diesen Schritt unüberbrückbare Differenzen angegeben. Eine Aussicht auf Versöhnung scheint es bei ihr und dem Musiker bisher nicht zu geben. Trotzdem hat Kanye seinen Ehering noch nicht abgelegt...

Kanye lief kürzlich einigen Paparazzi vor die Linse, wie The Sun berichtet. Neben seinem breiten Grinsen fiel auf deren Schnappschüssen vor allem der Ring an seinem Finger auf. Ob er das Schmuckstück lediglich aus Gewohnheit trägt oder ob er zeigen möchte, dass er die Beziehung noch nicht aufgegeben hat, ist nicht klar. Kim war ein paar Tage zuvor in Los Angeles gesichtet worden – und hatte bei dem abendlichen Stadtausflug im Gegensatz zu dem Musiker weder ihren Ehering noch ihren Verlobungsring getragen.

Für Kanye ist die aktuelle Zeit alles andere als leicht – das hat ein Insider gegenüber People ausgeplaudert: "Er ist ängstlich und sehr traurig. Er weiß, dass die Ehe vorbei ist, und es gibt nichts, was im Moment getan werden kann." Er habe gewusst, dass es so kommen würde – trotzdem mache es ihm das nicht einfacher, weiß der Informant.

Getty Images Kanye West auf der Fashion Week in Paris im Januar 2014

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

