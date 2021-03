Geht da vielleicht mehr? Dass Alessandra Ambrosio (39) reihenweise Verehrer nachstellen dürften, scheint angesichts der atemberaubenden Schönheit des Victoria's Secret-Models nicht gerade unwahrscheinlich. Mit ihrem knackig durchtrainierten Körper ist die 39-Jährige schließlich in Topform! Am vergangenen Dienstag wurde die Brasilianerin nun in mysteriöser männlicher Begleitung gesichtet, als die beiden Besorgungen machten. Hat Alessandra etwa einen neuen Lover an ihrer Seite?

Paparrazzi-Fotos, die die Daily Mail nun veröffentlichte, zeigen die fabelhaft aussehende Catwalk-Ikone im lässigen Look mit gestreiftem Pullover und Jeans durch die Straßen von Los Angeles schlendern – jedoch nicht allein! Vertraut hält sie sich am Bizeps eines schlicht in dunklen Farben gekleideten Unbekannten, der ihr wenige Momente später ganz gentlemanlike die Einkaufstasche trägt. Angeblich soll dies sogar nicht der erste Ausflug des Models mit der männlichen Shoppingbegleitung gewesen sein...

Nachdem die Schönheit seit Dezember 2020 nicht mehr an der Seite ihres Flirts Nicolò Oddi

gesehen wurde, darf spekuliert werden, ob es zwischen den beiden aus ist. Dass Ambrosio den italienischen Designer mit keinem Wort in den Valentinstagspostings ihrer Social Media Kanäle erwähnt hatte, machte bereits viele Fans stutzig und wirft in Anbetracht der zuletzt erschienenen Bilder die Frage auf, ob hier bereits das neue Liebesglück der Zweifach-Mama zu sehen ist.

Getty Images Alessandra Ambrosio im September 2019

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Alessandra Ambrosio in Santa Monica, Juli 2020

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

