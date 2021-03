Dieser Moment zählt in bisher jeder Germany's next Topmodel-Staffel zu den Gefürchtetsten: das große Umstyling! Und auch in diesem Jahr entgeht Heidi Klums (47) Meeedchen der Besuch beim Friseur nicht. Welches Ergebnis dabei herausspringt, erfahren die Girls allerdings erst ganz am Ende. In der Vergangenheit waren jedenfalls schon so einige kreative Looks dabei – Promiflash hat euch die krassesten Verwandlungen einmal aufgelistet!

Bereits in der ersten Staffel der Castingshow im Jahr 2006 hielten sich Heidis Hairstylisten mit ihren Scheren nicht zurück: Sie verpassten der späteren Siegerin Lena Gercke (33) einen frechen Kurzhaarschnitt samt Pony. Dafür musste die Blondine so einige Zentimeter ihrer langen Strähnen im Salon zurücklassen. Damit ist Lena zwar Vorreiterin der krassesten Umstylings, doch es geht noch deutlich extremer.

Bei Kandidatin Kim Hnizdo (24) wurde 2016 ebenfalls radikal gekürzt: Während sich das Model mit langer Wallemähne auf den Frisierstuhl setzte, durfte sie sich wenige Stunden später mit einem überraschend kurzen Pixie-Cut im Spiegel betrachten. Ihr damaliger Partner Alexander Keen (38) alias Honey war von dem neuen Anblick seiner Liebsten jedenfalls ganz und gar nicht überzeugt.

Und auch in anderen Staffeln schien es offenbar immer wieder angebracht zu sein, den Mädels eine kurze Frise zu verpassen. So bekam beispielsweise auch Teilnehmerin Sally Haas (20) eine Frisur, bei der ihre Haare von der Länge her nicht einmal bis in den Nacken reichten – dafür wurde ihre Stirn von einem dichten Pony verdeckt.

Davon konnte Kandidatin Maria Beckmann 2009 nur träumen. Der Viertplatzierten wurde ihre lange, dunkelbraune Mähne auf die Länge ihrer Ohren gekürzt – der dazugehörige Pony bedeckte ebenfalls nur die Hälfte ihrer Stirn. Und um dem Ganzen noch ein Krönchen aufzusetzen, wurden Marias Strähnen sogar noch rot gefärbt.

Mit Farben wurde beim GNTM-Umstyling also auch schon mehrfach experimentiert: Während sich die Kandidatin Sarah-Anessa (27) mit blonder Haarpracht beworben hatte, verließ sie die Sendung als Brünette. Bei Justine Klippenstein wurde sogar erst extrem gekürzt und anschließend noch ordentlich gefärbt, um die Typveränderung zu komplettieren.

Das Umstyling des einstigen GNTM-Girls Zoe Saip dürfte den meisten Zuschauern ebenfalls in Erinnerung geblieben sein. Die Wienerin wurde mit einem ultrablonden Vokuhila-Look regelrecht in ein anderes Zeitalter zurückversetzt. Ihre Laune über den neuen Look hielt sich dementsprechend in Grenzen. Bleibt abzuwarten, wie die diesjährigen Topmodel-Anwärterinnen auf ihr Umstyling reagieren – Tränen sind mit Blick auf die Vorjahre aber allemal vorprogrammiert!

