Jetzt meldet sich Alexander Klaws (37) zu Wort! Im vergangenen Jahr führte der erste Deutschland sucht den Superstar-Sieger selbst durch die Liveshows der RTL-Castingshow. Auch 2021 sollte er diese wieder moderieren. Doch nun wurde bekannt gegeben, dass der "Take Me Tonight"-Interpret doch nicht bei den Shows, die am 27. März starten, dabei sein wird. Nun erklärt er auch den Grund für sein plötzliches DSDS-Aus.

Der 37-Jährige wurde nicht etwa gekickt – es war offenbar seine eigene Entscheidung, die Live-Sendungen doch nicht zu moderieren. In einem Statement auf der Website von RTL erklärte Alex kurz und knapp: "In diesem Jahr möchte ich mich voll und ganz auf die Musik und meine Familie konzentrieren."

Mittlerweile ist auch bekannt, wer Alex ersetzen wird: Oliver Geissen (51), der bereits zwischen 2015 und 2019 die Liveshows moderierte. "Oli ist dem Format treu verbunden, und deswegen freuen wir uns über seine Rückkehr zum 18. Geburtstag von DSDS", erklärte Head of Producer Jan Westphal dazu.

