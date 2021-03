Für das große Germany's next Topmodel-Umstyling trommelt Heidi Klum (47) jährlich ihre komplette Crew zusammen. Dabei dürfen nur die Friseure ihres Vertrauens den "Meeedchen" der Modelmama einen neuen Look verpassen. Selbstverständlich kamen im Laufe der vergangenen 16 Jahre so einige Frisuren zusammen: von Pixie-Cut über farbige Highlights bis hin zum Vokuhila. Auch Heidis Stylistin Wendy Iles verfolgt das Umstyling am Set – blieb ihr dabei eine der Kandidatinnen besonders in Erinnerung?

"Wahrscheinlich Kim, denn als wir ihre langen Locken zu einem Schnitt a la Mia Farrow (76) gekürzt haben, ist Deutschland durchgedreht", erinnerte sich die Gründerin der Luxus-Haarpflegeserie Iles Formula im Interview mit Promiflash zurück. Der blonde Kurzhaarschnitt schien nicht nur die Zuschauer geflasht zu haben – auch die Kunden waren seitdem von der Beauty begeistert. Möglicherweise war mitunter auch ihre Frisur ein Grund, weshalb Kim am Ende die elfte Staffel im Jahr 2016 gewann.

Welchen Eindruck hatte Wendy in diesem Jahr von den Topmodel-Anwärterinnen? "Mein Fokus während der Dreharbeiten liegt auf Heidi, also sehe ich die Mädchen nicht wirklich in Action", verriet die Hairstylistin. Somit ist sie auch selten in der Nähe der Girls. Eines ist Wendy aber dennoch aufgefallen: "Meine Beobachtung während des Makeover-Tages war, dass die Gruppe sehr vielfältig und interessant ist."

Anzeige

Instagram / wendyiles_hair Wendy Iles, Hairstylistin

Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo auf der Fashion Week in Berlin im Juni 2016

Anzeige

Instagram / wendyiles_hair Linda Hay, Heidi Klum und Wendy Iles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de