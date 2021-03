Das Glück war auf seiner Seite! Im vergangenen Jahr hatten Christian Polanc (42) und Christina Luft (31) gemeinsam die große Let's Dance-Profi-Challenge gewonnen. Es hieß, dass sich der Sieger der Spezialsendung seinen Promi-Kandidaten 2021 höchstpersönlich aussuchen kann. In der Kennenlernshow am vergangenen Freitag wurde dann verkündet, dass nur ein Tänzer auswählen darf – dank einer Auslosung war Christian der Glückliche, dem diese Ehre zuteil wurde. Was sagt der 42-Jährige dazu, dass nur einer die Wahl treffen durfte?

"Natürlich wäre es schön gewesen, wenn beide hätten auswählen können", erklärte Christian im Interview mit Promiflash. Es sei klar gewesen, dass eventuell nur ein Profi zum Zug kommt und das sei sowohl für ihn als auch für Christina kein Problem gewesen. "Wir haben uns darüber unterhalten und es war für uns beide in Ordnung, das Los entscheiden zu lassen", stellte er klar. Christian hat sich daraufhin übrigens für Moderatorin Lola Weippert (24) entschieden, die ihr Glück kaum fassen konnte.

Christina bekam ihren Tanzpartner zwar zugeteilt, doch auch sie könnte kaum glücklicher sein. Die Profitänzerin strahlte bis über beide Ohren, als sie erfuhr, dass sie mit Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (69) über das Parkett schweben darf. Die beiden verbindet nicht nur das Tanzen, sondern auch die Vorliebe fürs Naschen. Der 69-Jährige versorgt seine Trainerin fast täglich mit Süßigkeiten – nicht umsonst gehen die zwei als "Team Zuckerbande" an den Start.

