Hui, in der neuen Germany's next Topmodel-Folge fuhr Chanel Silberberg (20) ganz schön die Krallen aus. Die sonst so ruhige Beauty legte sich ausgerechnet mit der temperamentvollen Liliana Maxwell (21) an. Schnell schaukelte sich der Zoff hoch und die Girls warfen sich fiese Beleidigungen an den Kopf. Schlummert in Chanel vielleicht also doch eine kleine Zicke? Ihr Freund Tom verriet nun, wie die 20-Jährige privat tickt.

Seit vier Jahren sind die Beauty und der Mechaniker schon zusammen – und seitdem quasi unzertrennlich. Klar, dass er da auch ihre Eigenheiten und Macken kennengelernt hat. Bei "red" plauderte der junge Mann nun aus dem Nähkästchen und gab zu: "Sie ist halt sehr zielstrebig, manchmal auch ein bisschen zickig." Übel nimmt Chanel ihrem Partner diese Einschätzung nicht, denn sie glaubt, dass jede Frau mal zickig ist: "Das gehört ja auch dazu. Jeder hat ja seine Phasen, wo er einfach mal genervt ist."

Tom scheint mit ihren Launen aber bestens klarzukommen. Schließlich wohnen die Turteltauben schon unter einem Dach. "Ich lebe mit ihm zusammen, er wohnt bei mir. Wir haben ein großes Haus, meine Mama und ich. Und mein Freund ist dann dazu gezogen", verriet die Brünette in der zweiten Folge der Castingshow. Sie würden eine sehr glückliche Beziehung führen.

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg im Juli 2020

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2021

Instagram / tomkleingries GNTM-Kandidatin Chanel Silberberg mit ihrem Freund

