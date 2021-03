Ben Affleck (48) blickt nach vorn! Der Schauspieler schien seit knapp einem Jahr richtig glücklich vergeben zu sein – an Hollywoodstar Ana de Armas (32). Doch nachdem sie in ihre erste gemeinsame Bleibe gezogen waren, folgte im Januar überraschend die Trennung. Was genau zu dem Liebes-Aus führte, kann bisher nur spekuliert werden. Doch offenbar versinkt Ben nicht im Liebeskummer – und steckt seine Energie lieber in die Arbeit.

Wie eine Quelle People offenbart, freue sich der Kinoheld, nach den privaten Ereignissen wieder vor der Kamera zu stehen. Für das Drama "The Tender Bar" arbeitet er mit keinem Geringeren als George Clooney (59) zusammen. "Ben ist begeistert, in Boston Zeit zu verbringen. Er und George sind happy, wieder zusammen zu sein und zu arbeiten", erklärt der Insider. Die Schauspieler spielten vor neun Jahren auch gemeinsam in dem preisgekrönten Film "Argo" mit.

Neben neuen Projekten hebt der Single seine Laune aber auch noch auf andere Art und Weise: Ende Januar konnten Paparazzi ihn laut Daily Mail beobachten, wie er sich seinen Lieblingseiskaffee bestellte. Und zu Hause wartete der nächste Stimmungsaufheller: Dem US-Amerikaner wurden sechs Päckchen geliefert. Was er sich da wohl Schönes gegönnt hat?

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, Juli 2020

Getty Images Ben Affleck und George Clooney, 2013

ActionPress Schauspieler Ben Affleck

