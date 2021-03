Giovanni Zarrella feierte am Donnerstag seinen 43. Geburtstag – ein schöner Anlass für seine Frau Jana Ina (44), sich mit rührenden Worten an ihn zu wenden. Das Paar ist seit über 15 Jahren verheiratet und hatte erst im Dezember sein Improvisationstalent unter Beweis gestellt, als sie den Ehrentag der Love Island-Moderatorin mit Torte an einer Tankstelle feierten. Der Geburtstagsgruß an Giovanni wurde jetzt sogar zu einem waschechten Liebesschwur.

Denn die gebürtige Brasilianerin postete zu dieser Gelegenheit ein süßes Pärchen-Pic auf Instagram. Den romantischen Beitrag garnierte sie zudem mit schönen Worten, die ihr Liebesglück noch einmal unterstreichen: "Du bist der beste Mensch, den ich kenne. Danke, dass es Dich gibt. Du machst unser Leben täglich schöner." Das Bild zeigt die beiden Arm in Arm im lässigen Casual-Look. Jana Inas strahlendes Lächeln scheint den folgenden Liebesschwur noch zu bekräftigen: "Mit dir will ich alt werden. Happy Birthday!"

Ihre Fans reagierten überschwänglich auf den Liebespost: Viele stimmten in die Glückwünsche für den ehemaligen Popstars-Gewinner ein oder brachten mit einem bunten Meer aus Emojis ihre Bewunderung zum Ausdruck. "Happy Birthday to you! Viel Gesundheit und Glück", schrieb beispielsweise eine Userin.

Instagram / janainazarrella Moderatorin Jana Ina Zarrella

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im Januar 2012 in Köln

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella im Februar 2021

