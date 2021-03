Dieses Gemälde erzählt eine lange Geschichte. Streng genommen sogar zwei. Jahre bevor sich Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (57) 2016 trennten, soll der Schauspieler seiner Liebsten ein ganz besonderes Geschenk gemacht haben. Für rund 2,5 Millionen Euro erstand Brad 2011 ein Bild der marokkanischen Stadt Marrakesch, das aus dem Pinsel von niemand Geringerem als dem ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill stammt. Mittlerweile ist "Brangelina" aber längst Vergangenheit. Offenbar Grund genug für die Oscar-Preisträgerin, sich des Liebesgeschenks zu entledigen: Angelina hat das Bild jetzt verkauft.

Stolze 9,6 Millionen Euro legte laut CNN ein Käufer im Rahmen einer Auktion auf den Tisch. Geschätzt wurde das Gemälde zunächst auf gerade einmal 1,65 Millionen Euro. "Tower of Koutoubia Mosque" ist das einzige Bild des Amateurmalers Churchill, das während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Im Anschluss an die Casablanca-Konferenz, auf der das strategische Vorgehen gegen Nazi-Deutschland besprochen wurde, sollen Churchill und der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt den Sonnenuntergang über Marrakesch bestaunt haben. Churchill hielt den Eindruck fest und schenkte Roosevelt das ansehnliche Ergebnis. Über dessen Sohn und zahlreiche weitere Besitzer fand das Bild schließlich seinen Weg in die Hände Brads.

Der steckt mit Angelina derzeit noch immer mitten in einem Rosenkrieg, in dem es um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder geht. Nichtsdestotrotz spielt Brad noch immer eine bedeutende Rolle im Leben der 45-Jährigen. Der "Sieben"-Darsteller soll nur fünf Minuten von ihr entfernt in Los Angeles leben.

Getty Images Das Gemälde "Tower of Koutoubia Mosque" von Winston Churchill

Getty Images Angelina Jolie im Oktober 2019 in Rom

Getty Images Angelina Jolie im Februar 2018

