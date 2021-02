Bereits seit 2016 gehen Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (57), das einstige Traumpaar Hollywoods, getrennte Wege. Zuletzt sorgten sie insbesondere mit ihrem Sorgerechtsstreit für Schlagzeilen. Inmitten dieses Rosenkrieges sollte man meinen, die 45-Jährige wäre nicht besonders gut auf ihren Ex-Partner zu sprechen. Umso überraschender ist die Wohnsituation der Leinwandschönheit, von der sie erst kürzlich berichtete: Sie lebt in der Nachbarschaft ihres Noch-Ehemanns.

Obwohl "Brangelina" längst Geschichte ist, spielt der "Troja"-Star weiterhin eine wichtige Rolle in Angelinas Leben. Immerhin verbinden sie sechs gemeinsame Kinder mit ihrem zukünftigen Ex-Mann. Derzeit soll der Nachwuchs bei ihr in Los Angeles leben. Dort bewohnen sie eine Villa mit ganzen sechs Schlafzimmern und zehn Bädern. Das Anwesen hat die "Maleficent"-Darstellerin bewusst ausgewählt und dabei vor allem an die Kinder gedacht. "Ich wollte, dass es in der Nähe ihres Vaters ist. Er ist nur fünf Minuten entfernt", erzählte sie in einem Interview mit der britischen Vogue.

Doch so versöhnlich kennt man die Hollywoodstars nicht immer. Im Kampf um die Kinder Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) Maddox (19) sowie die Zwillinge Knox (12) und Vivienne (12), schenkte sich das ehemalige Vorzeigepaar bislang nichts. Während Angelina alleine für ihre Kinder sorgen will, kämpft Brad um ein geteiltes Sorgerecht.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Shiloh, Vivienne, Zahara und Knox

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

