Die Royals haben am Montag Vorfahrt! Eigentlich freuen sich die Unter uns-Fans schon total auf die Ereignisse der kommenden Woche. Denn: Die große Eventwoche der beliebten Daily Soap, in der auch Stefan Franz (55) als Rolf Jäger sein Comeback feiert, beginnt. Doch nun müssen die Fans ganz plötzlich auf die Ausstrahlung einer Episode verzichten. Am kommenden Montag zeigt RTL das Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Oprah Winfrey (67) – und das bedeutet: "Unter uns" fällt aus!

"Am Montag, den 8. März 2021, entfällt 'Unter uns', da RTL von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine Sondersendung zu Harry und Meghans Enthüllungsinterview zeigt", heißt es jetzt auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie. Doch auch wenn die Sendung ausnahmsweise nicht zur üblichen Sendezeit zu sehen ist, müssen die Zuschauer nicht komplett auf die Geschehnisse in der Schillerallee verzichten. "Die 'Unter uns'-Folge steht am Montag ab 17:30 Uhr kostenlos auf TVNow zur Verfügung und wird am Dienstag um 9:00 Uhr bei RTL ausgestrahlt", wird in dem Statement erklärt.

Und das ist tatsächlich nicht das erste Mal innerhalb kürzester Zeit, dass "Unter uns" einem anderen Programmpunkt weichen muss. Auch bei der Vereidigung des US-Präsidenten Joe Biden (78) wurde das Format kurzerhand gecancelt und nur bei TVNow ausgestrahlt und am nächsten Morgen bei RTL wiederholt.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Stefan Franz als Rolf Jäger bei "Unter uns"

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Constantin Lücke, Jan Ammann, Benjamin Heinrich und Nina Weisz bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de