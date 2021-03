Ist Rúrik Gíslason (33) etwa der Grund dafür? Let's Dance startete am vergangenen Freitag mit der allerersten Entscheidungssendung, nachdem in der Woche zuvor die Kennenlernshow stattgefunden hatte. Ein Promi schied am Ende des Abends also aus. Es traf die Sängerin Vanessa Neigert (28). Der Fußballstar Rúrik musste sich allerdings keine Sorgen machen: Ihm hatten genug Zuschaueranrufe schon in der Kennenlernshow das Direkt-Ticket beschert. Bedeutet: Der Isländer wurde für die erste Sendung vor einem Rauswurf geschützt. Ist er etwa auch für die Top-Quoten des Formats verantwortlich?

Tatsächlich haben in diesem Jahr wohl besonders viele Zuschauer Lust auf die Tanzsendung: 4,04 Millionen Zuschauer (15,2 Prozent Marktanteil) ab einem Alter von drei Jahren schalteten die erste reguläre Liveshow am 5. März ein, wie RTL bekannt gibt. Beim Publikum im Alter von 14 bis 49 Jahren erreichte die Show einen Marktanteil von starken 19,1 Prozent und belegte damit in dieser Zielgruppe den ersten Platz im Primetime-Senderkampf. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil sich genau dieser Personenkreis über die Maßen freut, dass Rúrik in diesem Jahr als Promi-Tänzer mit von der Partie ist. Immerhin drehen sich die begeisterten Kommentare auf Twitter und Co. hauptsächlich um den heißen Kicker.

Der Stürmer überzeugt aber nicht nur durch sein ansehnliches Äußeres, sondern auch durch seine Top-Leistungen. Gemeinsam mit Profi-Partnerin Renata Lusin (33) ergatterte er am Freitag 24 Jury-Punkte – die Höchstwertung des Abends.

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Duo 2021

