Bei DSDS gibt es nun ganz neue Herausforderungen! In der RTL-Castingshow geht es eigentlich darum, Gesangstalent vor der Jury rund um Dieter Bohlen (67) zu beweisen. In den vergangenen Folgen der diesjährigen Staffel herrschte bei DSDS jedoch ein wenig Verwechslungsgefahr zu Germany's next Topmodel: Es wurden nämlich nicht nur wie in dem Modelwettbewerb Kandidaten umgestylt – die Sängerinnen und Sänger mussten sich außerdem bei einem professionellen Fotoshooting in Szene setzen!

In der vergangenen Folge wartete Fotograf Stephan Pick in der DSDS-Villa auf Mykonos mit seiner Kamera auf die Nachwuchstalente. Er arbeitet schon seit Jahren eng mit Dieter zusammen und weiß deshalb genau, worauf es bei guten Bildern ankommt: "Ein Star zu sein, braucht viel. Sexy aussehen, positive Ausstrahlung!", erklärte er. Für das Shooting mussten sich die angehenden Superstars allerdings ohne Stylisten innerhalb von nur zehn Minuten selbst in Schale werfen – bekamen aber zumindest beim Posen ein paar Tipps von Stephan. Lucas Lehnert brauchte die allerdings nicht – er machte seinen Job so gut, dass er von dem Fotografen sogar als "Naturtalent" bezeichnet wurde.

Anders als bei GNTM entschied jedoch nicht der Ausgang des Fotoshootings, ob die Kandidaten es in die nächste Runde schaffen, sondern nach wie vor ihre Gesangsperformance. Dieses Mal konnten Zoè-Priscilla Arnhold und Steve Maco den Pop-Titan, Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) am wenigsten von sich überzeugen. Deshalb mussten die beiden den nächsten Flieger in die Heimat nehmen.

