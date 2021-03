Na, hier lässt Nachwuchs Nummer drei sicherlich nicht mehr lange auf sich warten! Im Herbst vergangenen Jahres verkündete Hilary Duff (33) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Matthew Koma erwarten ihr zweites gemeinsames Baby – Hilarys drittes Kind. Allzu lang kann es bei der "Lizzie McGuire"-Darstellerin aber nicht mehr dauern – denn: Beim Einkaufen schiebt Hilary eine ziemlich runde Kugel vor sich her!

Paparazziaufnahmen vom vergangenen Mittwoch, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 33-Jährige vor einem Supermarkt in Los Angeles. Während die Leinwand-Beauty ganz entspannt ihren Einkaufswagen vor sich her schiebt, ist vor allem ihr großer Babybauch der Hingucker auf den Bildern. In einem engen Blümchenkleid und einem lässigen Mantel setzt sie ihre Schwangerschaftsrundungen gekonnt in Szene. Ihren coolen Look rundet Hilary mit einer Mütze und klobigen Boots ab.

Allzu viel gibt die werdende Mutter von ihrer aktuellen Schwangerschaft aber nicht preis. Während sie bereits vor der Geburt ihrer Tochter Banks das Babygeschlecht bekannt gegeben hatte, hält sie sich dieses Mal ziemlich bedeckt. Und obwohl Hilary sich erst vor wenigen Wochen die Haare blau gefärbt hatte, sei dies angeblich kein Zeichen für das Geschlecht ihres dritten Kindes sein. "Ich schwöre euch, das heißt nicht, dass ich einen Sohn bekomme...", versicherte sie ihren Fans auf Instagram.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Januar 2021

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrem Sohn Luca und ihrem Mann Matthew Koma

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Schauspielerin

