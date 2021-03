Haben Zach Braff (45) und Florence Pugh (25) sich tatsächlich das Jawort geben? Trotz eines Altersunterschieds von guten 20 Jahren sind der Scrubs-Star und die "Little Women"-Darstellerin schwer verliebt und scheinen keine Minute mehr ohneeinander verbringen zu wollen. Deshalb vermuteten Fans hinter einem Post, der Florence Anfang des Jahres gewidmet wurde, einen Hinweis darauf, dass sie und Zach bereits verheiratet seien: In dem Beitrag wurde die 25-Jährige als "FPB" bezeichnet, was ihren Followern zufolge als Abkürzung für "Florence Pugh Braff" zu verstehen sei. Ob sie damit richtig liegen? Immerhin gibt es nun einen weiteren möglichen Beweis für die vermeintliche Eheschließung...

Paparazzi erwischten die Blondine und ihren Liebsten jetzt bei einer Gassirunde mit ihrem Hund Billie in Los Angeles. Und auf den Bildern sticht eines sofort ins Auge: Zach trägt einen auffälligen Ring an seinem Finger! Ob es sich dabei aber tatsächlich um einen Ehering handelt, bleibt unklar. Im Gegensatz zu ihm ist an Florences Händen nämlich kein Schmuckstück zu finden. Lediglich ein Armband schmückt das Handgelenk der Beauty.

Aufgrund des großen Altersunterschieds war die Liebe der beiden Schauspieler von einigen Seiten kritisiert worden. Das ließ Florence sich allerdings nicht gefallen. Weil sie auf einen Liebes-Post zahlreiche Hass-Nachrichten erhalten hatte, stellte sie in einem Instagram-Video klar: "So ein Verhalten möchte ich auf meiner Seite nicht dulden. Wer nur Negatives zu äußern hat, der soll mir bitte einfach nicht mehr folgen."

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Zach Braff, "Scrubs"-Star

Getty Images Florence Pugh im Februar 2020

