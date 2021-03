Wird Queen Elizabeth II. (94) gebannt vor dem Fernseher sitzen, wenn Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) endlich auspacken? Momentan wartet vermutlich jeder sehnsüchtig auf Oprah Winfreys (67) TV-Interview mit dem königlichen Ehepaar. Werden Harry und Meghan dabei enthüllen, wie das wahre Leben im Palast so aussieht? Eine der Hauptfiguren in dem ganzen Drama scheint der Trubel um das Interview zumindest kaum zu interessieren: Die Queen soll sich die Ausstrahlung gar nicht erst ansehen wollen!

Die 94-Jährige plane The Sunday Times zufolge nicht, sich das Interview ihres Enkels Harry und seiner Liebsten Meghan anzusehen. Damit wolle sie verdeutlichen, dass sich die royale Familie auf "wichtige Angelegenheiten" konzentriere, gab ein Insider gegenüber der Zeitung an. "Sie werden sehen, dass Ihre Majestät in den nächsten Tagen einige Dinge zu erledigen haben wird. Niemand kann daher von ihr erwarten, dass sie sich das Interview ansieht. Das wird sie nicht tun", stellte die Quelle klar. Ob damit auch auf den Gesundheitszustand ihres gerade erst operierten Mannes Prinz Philip (99) angespielt wurde, ließ der Informant offen.

Dennoch wolle sich die Queen am darauffolgenden Tag laut Mail Online beim Frühstück über die relevanten Gesprächsinhalte des Interviews briefen lassen. Das zweistündige Interview von Harry und Meghan soll in 70 Ländern ausgestrahlt werden. Es wird daher erwartet, dass die Sendung mehrere Millionen Zuschauer erreicht.

Getty Images Queen Elizabeth II. in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

Getty Images Queen Elizabeth II., Monarchin

