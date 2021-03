Am 7. März gibt es gleich zwei große TV-Events. An diesem Tag findet das bereits heiß diskutierte TV-Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Oprah Winfrey (67) statt. Doch das ist nicht die einzige Sendung, die garantiert Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken wird. Nach der ausgefallenen Zeremonie in der Westminster Abbey anlässlich des Commonwealth Days haben die Queen (94) und Co. vergangene Woche ein TV-Special für den Feiertag aufgezeichnet.

Da der traditionelle Gottesdienst aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden konnte, wird am 7. März ein Alternativ-Programm mit dem Titel "A Celebration For Commonwealth Day" auf BBC One ausgestrahlt. Laut The Sun gibt es eine Rede von Queen Elizabeth II. sowie Beiträge von Prinz Charles (72) , Camilla Parker Bowles (73), Prinz William (38), Herzogin Kate (39) und Gräfin Sophie (56) zu sehen. Harry und Meghan nehmen das erste Mal seit ihrem Rücktritt nicht an den Feierlichkeiten teil.

Die voraufgezeichnete Sendung wird nur wenige Stunden vor dem Interview des Paares mit der US-Talk-Ikone ausgestrahlt. Darin wollen die Eltern eines Sohnes unter anderem über den Megxit, den Medienwahnsinn, den sie in den vergangenen Jahren erfahren haben, sowie über ihr neues Leben in den USA auspacken.

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II im Dezember 2020

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden Sendungen am gleichen Tag ausgestrahlt werden? Total in Ordnung. Ziemlich unpassend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de