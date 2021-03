Wer sind bloß die Promis unter den The Masked Singer-Kostümen? Diese Frage stellt sich aktuell wieder ganz Deutschland! Sieben kostümierte Stars sind momentan noch im Rennen um den begehrten "The Masked Singer"-Pokal – und werden am Dienstagabend wieder ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Auch der Flamingo bereitet Fans und Rateteam noch Kopfzerbrechen: Welcher VIP verbirgt sich unter dem schillernden Federkleid?

Bei keinem Kostüm sind die Ratefans bisher so sehr im Dunkeln getappt wie bei dem Paradiesvogel: Noch nicht einmal über das Geschlecht des Promis werden sich die Zuschauer und das Rateteam einig! Ist es ein Mann oder eine Frau oder vielleicht eine Dragqueen? Auch im offiziellen Voting des Senders ProSieben liegt eine bunte Mischung vorne: Platz eins belegt Travestiekünstler Conchita Wurst (32), Platz zwei Dschungelcamp-Star Ross Antony (46), Platz drei Musicaldarstellerin Isabel Varell (59) und Platz vier Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (31).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Flamingo-Indizien:

- Cocktails

- Partybus

- Schild "Flamingo Inn"

- Schild "Willkommen im Flamingo-Land"

- Rom

- Paris

- Las Vegas

- Moskau

- "Ich bin dankbar für jeden Applaus"

- "Dieses besondere Flair! Heute seht ihr mein feuriges Herz, mein Corazón. Arriba! Ich will zeigen, dass mir der Flamingo und der Rhythmus im Blut liegen."

- "Willkommen im Flamingo-Inn. Dieser besondere Flair, dieses pure Leben ist mein Elixier."

- "Ich möchte zeigen, dass mir der Flamingo-Rhythmus im Blut liegt. Ich werde alle geben."

- "Als das Rampenlicht mein Federkleid zum Leuchten gebracht hat, habe ich gemerkt, wie sehr mir der Applaus und die Show gefehlt hatten."

- "Ich soll sein ein Señor sein? Mit dieser Hüfte? Ich bin empört!"

- "Die Amore ist schon eine seltsame Sache – in meinem ganzen Leben hatte ich nur eine große Liebe. Nur die eine. Er war einer aus Tausenden Flamingos. Als sich unsere Blicke getroffen haben, war es wie ein Feuersturm.

- "Ich wusste, mein Herz gehört ihm bis auf ewig. Von da an waren wir unzertrennlich. Wir verbrachten die schönsten Tage unter Palmen, waren frei und verrückt. Schlürften die besten Krabben-Cocktails der Stadt."

- "Doch die Liebe währte nicht ewig und der brach mir das Herz!"

- "Aber die Sonne ging wieder auf, weil ich wurde aufgefangen, bin wieder aufgestanden wie ein Phönix aus der Asche."

- "Ich habe meine pinkfarbenen Freunde verlassen, um meine Träume vom Tanzen zu leben. Ich bin ausgeflogen, verträumt, aber zielstrebig – und Flamingos sind nicht aufzuhalten.

- "Ich durfte auf der größten Bühne der Welt performen. In meinen ersten 30 Jahren erreichte ich mehr, als ich je zu träumen gewagt habe. Dann wurde es Zeit für die jüngeren Flamingos auf der Bühne."

- "Jetzt muss ich meinen Gästen alles zurückgeben. Jetzt ist der Showglamour auf der Speisekarte."

- "Ich hätte niemals gedacht, noch mal auf einer so großen Bühne wie 'The Masked Singer' zu performen. Es ist jedes Mal ein Geschenk für mich."

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Flamingo

Anzeige

Instagram / conchitawurst "Queen of Drags"-Jurorin Conchita Wurst

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Flamingo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de