Fynn Lukas Kunz lässt den Frauen offenbar einiges durchgehen! Nach drei gescheiterten Beziehungen sucht der 23-Jährige ab 8. März in der neuen Staffel von Love Island seine Traumfrau. Nachdem er drei Jahre mit seiner Ex-Freundin zusammen war, entschied sich der Muskelmann, zu seiner ersten großen Liebe zurückzukehren. Die hatte zwischenzeitlich jedoch mit seinem besten Freund angebandelt. Im Promiflash-Interview hat Fynn verraten, warum er trotzdem wieder mit ihr zusammengekommen ist.

"Ich dachte, es ist die Richtige und glaubte, wenn ich darüber hinwegkomme, dann klappt das. Ich bin auch darüber hinweggekommen, aber es gab einfach Punkte, wo man gemerkt hat, es klappt nicht", ließ der Verkaufsmitarbeiter Promiflash in sein Herz blicken. Sich wieder auf sie einzulassen, sei Fynn gar nicht so schwergefallen. Er erzählte: "Das hört sich vielleicht ein bisschen eingebildet an, aber das rechne ich mir hoch an: Ich bin die Beziehung eingegangen, obwohl ich das schon wusste." Er habe damals davon erfahren, als er gerade glücklich an seine zweite Freundin vergeben war.

Fynn und sein Kumpel hätten am Ende sowieso nicht mehr den besten Draht gehabt. Bei der Kuppelshow sei das für den tätowierten Islander aber eine andere Situation: "Wenn mir ein Mädchen einen Grund gibt, eifersüchtig zu sein, dann bin ich auch eifersüchtig und immer hinterher, dass ich stabil bleibe und am Ball bin." Trotz der Erfahrungen, die er bereits gemacht hat, sei Fynn nicht voreingenommen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI – Magdalena Possert Die "Love Island"-Jungs 2021 – Fynn, Adriano, Dennis, Breno und Amadu

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz im Januar

