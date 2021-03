Haben die Zuschauer bereits einen Love Island-Favoriten? In wenigen Tagen wird bei dem Kuppelformat wieder geflirtet, was das Zeug hält. Schon am 8. März startet die neue Staffel der Liebes-Show. Inzwischen ist auch schon bekannt, welche Single-Damen und welche Männer auf der Flirt-Insel nach der ganz großen Liebe suchen werden. Einer der fünf Hotties des Startcasts scheint es den Zuschauern aber schon jetzt ganz schön angetan zu haben: Adriano finden die Promiflash-Leser bisher am heißesten!

845 von insgesamt 2.090 [Stand: 3. März; 23 Uhr] der Promiflash-Leser, also 40,4 Prozent, haben bei einer Umfrage Adriano zum hottesten Kandidaten gewählt. Sie begeistert der 26-jährige Münchner schon jetzt mit seinen Oben-ohne-Promofotos. Damit landet der Student mit Abstand auf dem ersten Platz. Den Zweit- und Drittplatzierten, den 27-jährigen Dennis und den gebürtigen Brasilianer Breno, finden hingegen gerade einmal 414 und 413 Fans am attraktivsten.

Während Adriano also bereits vor der Show etliche Herzen höherschlagen lässt, müssen sich Fynn und Amadu in dem Balz-Format noch ein bisschen ins Zeug legen. Die beiden Liebesanwärter bekamen beim Hottie-Ranking nämlich gerade einmal 11,3 und 8,7 Prozent der Stimmen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI – Magdalena Possert Dennis, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI – Magdalena Possert Breno, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI – Magdalena Possert Fynn, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI – Magdalena Possert Amadu, "Love Island"-Kandidat 2021

