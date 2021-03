Was geschieht wirklich hinter den majestätischen Mauern des britischen Königshauses? Vor der Ausstrahlung von Oprah Winfreys (67) Interview mit Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wurde Letztere von mehreren Seiten beschuldigt, früher Palastmitarbeiter schlecht behandelt zu haben. Dieser Vorwurf wird nun von einigen Prominenten als "Schmähkampagne" abgeschmettert. Royal-Experten vermuten, dass diese Entwicklung nun eine regelrechte Beschwerdewelle auslösen könnte: Denn jetzt wird auch noch Prinz Andrew (61) in die Mobbingaffäre hineingezogen!

Wie Daily Mail berichtet, soll sich der Buckingham Palast inzwischen dafür wappnen, dass nun unzählige Beschwerden über den Sohn der Queen (94), Prinz Andrew, auftauchen könnten. Denn der skandalträchtige 61-Jährige soll sich nicht gerade vorbildlich gegenüber dem Royal-Personal verhalten haben. Einem Insider nach soll Andrew die Mitarbeiter beleidigt und "unmögliche Forderungen" gestellt haben. Einen Mitarbeiter habe er sogar zum Weinen gebracht, weil er mit einem Zeitungsartikel über sich unzufrieden war: "Die Leute wurden regelmäßig von ihm angeschrien", heißt es.

The Sun zufolge ordnete der Palast inzwischen Untersuchungen an, um zunächst die Vorwürfe gegen Meghan genauer unter die Lupe zu nehmen. Die 39-Jährige soll in der Zeit, in der sie mit Harry noch im Kensington Palast lebte, das Personal gedemütigt haben – in diesem Kontext sollen sogar zwei Mitarbeiter gegangen sein. Meghan bestreitet die Anschuldigungen jedoch nach wie vor vehement.

Getty Images Prinz Andrew, 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew im Sommer 2017

