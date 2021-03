Sie hat kurzerhand ihr Liebesglück selbst in die Hand genommen! Seit wenigen Tagen sind die ersten Jungs und Mädels von Love Island 2021 bekannt. In diesem Jahr unter anderem mit am Start: Beauty Greta Engelfried! Doch warum hat sich die Industriekauffrau überhaupt bei der Kuppelshow beworben? Gegenüber Promiflash erklärt Greta, dass ihr ein Typ nicht so schnell geantwortet hatte, wie sie das wollte!

Ihre Teilnahme an "Love Island" hatte die 21-Jährige nicht geplant. "Das war eine ganz spontane Aktion. Ich hatte einen Typen. Da dachte ich, wenn er sich bis heute nicht meldet und es nicht fix mit ihm ist, dann bewerbe ich mich bei 'Love Island'", gibt sie im Promiflash-Interview offen zu. So sei letztendlich auch der Stein ins Rollen gekommen. Doch was wurde aus dem Flirt?

"Abends hat er sich dann gemeldet. Mittags hatte ich mich beworben. Er war ein paar Stunden zu spät", erklärt Greta ganz nüchtern. Das will die Bad Homburgerin aber hinter sich lassen. Die Blondine ist auf der Suche nach der wahren Liebe – immerhin liegt ihre letzte und einzige Beziehung mittlerweile drei Jahre zurück.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / greta_e_ Greta, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / greta_e_ "Love Island"-Kandidatin Greta

Instagram / greta_e_ Greta, Kandidatin bei "Love Island" 2021

